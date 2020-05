Fase 2: Palazzotto (Leu) au assistenti civici, sbagliato affidare a cittadini ruolo sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erasmo Palazzotto (Leu) componente commissione Antimafia e presidente Commissione inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, ritiene che "in una situazione così complessa è sbagliato affidare ai cittadini un ruolo di sorveglianza". Su Twitter, in merito alla proposta di assistenti civici, precisa: "Far rispettare le regole deve rimanere compito dello Stato. Ai cittadini va chiesta responsabilità in cambio di norme certe e applicabili".(Rin)