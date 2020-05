Francia: premier Philippe, crisi coronavirus deve permettere inversione di rotta nella Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sanitaria provocata dal coronavirus deve portare a un cambiamento "di ritmo" nel sistema sanitario francese. Lo ha detto il primo ministro, Edouard Philippe, intervenendo dal ministero della Salute di Parigi in occasione del lancio di "Segur de la Santè", gli stati generali sulla Sanità che dureranno sette settimane. Il premier ha ricordato la strategia sanitaria delle autorità, che fino ad oggi si è basata su "principi semplici". "Abbiamo cominciato a privilegiare la qualità delle cure invece delle logiche contabili, la cooperazione tra medici di città e ospedale. Continuo a pensare che è stata una scelta corretta. Il governo rimarrà all'ascolto per completare questi grandi orientamenti", ha detto il capo del governo francese. Durante la crisi, ha sottolineato Philippe, il sistema sanitario nazionale "non ha mai fallito", per questo "i francesi possono essere fieri dei loro funzionari, del loro ospedale pubblico". Philippe ha poi sottolineato che la "riconoscenza" nei confronti del personale medico in prima linea durante l'emergenza si tradurrà con un aumento degli stipendi "significativo".(Frp)