Scuola: Cisl, rinvio cocorso per stabilizzare precari occasione persa per 650 docenti bergamaschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Almeno 650 docenti bergamaschi potevano essere stabilizzati dal 1 settembre, in totale quasi 5 mila in tutta la regione. Un'occasione mancata”. Salvo Inglima, segretario generale Cisl scuola Bergamo, stigmatizza l’accordo siglato oggi dalla maggioranza di Governo . Il concorso per i precari ci sarà, ma dopo l'estate. “Ancora una volta la politica sta decidendo senza valutare la fattibilità. L'1 settembre continueranno a esserci i soliti avvicendamenti a partire dalle aree più colpite dal Covid. La Provincia di Bergamo, oltre che dal virus di questa primavera, è sicuramente una delle più colpite dall'atavica emergenza della 'supplentite'. Se a ciò si aggiungono le incertezze sul regolare avvio dell'anno scolastico legate al Covid 19, la situazione si prospetta drammatica”. “Avrà il governo il coraggio di guardare negli occhi studenti e famiglie senza un minimo senso di colpa? – rincara la dose Lena Gissi, numero uno nazionale di Cisl Scuola. Noi non volevamo vinti o vincitori e il risultato di una prova che cambia ci soddisfa poco. Le assunzioni per soli titoli avrebbero portato in cattedra i docenti per garantire le attività didattiche in presenza e con la didattica a distanza. In un intero anno di formazione e con una selezione vera finale si poteva completare la procedura concorsuale. Oggi è più che mai evidente che la scuola non è importante, è parte di una scacchiera politica e degli equilibri di partito ma non è al centro delle scelte per il futuro di questo Paese".(Com)