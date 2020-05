Milano: Giungi (Pd), primo Consiglio comunale sia al campo 87 del Cimitero Maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima seduta in presenza del Consiglio comunale di Milano si tenga al campo 87 del Cimitero Maggiore, dove sono seppellite le salme dei cittadini morti durante la pandemia, per cui le famiglie non hanno dato disposizioni per la sepoltura in tempo utile. La proposta è stata fatta dal consigliere del Pd Alessandro Giungi. "Io chiederei che il primo Consiglio comunale che si tenga di persona si tenga al campo 87 al Cimitero Maggiore, dove sono sepolte le vittime di Covid 19 di cui nessuno ha chiesto o potuto chiedere le spoglie. Credo che sarebbe un segnale importante e sarebbe comunque una modalità per ricordare persone che si trovano sepolte in quel campo, che rappresentano, se è possibile, tutti coloro che non hanno avuto neppure il conforto di qualcuno che le piangesse", ha detto Giungi. "Andando al campo 87 - ha aggiunto il consigliere Pd - è possibile vedere come i milanesi sono accorsi presso questo campo e hanno riempito queste croci bianche di fiori e di piante. Credo che questa sia già una dimostrazione importante, ma credo che come consiglieri comunali dovremmo andare a portare la nostra presenza in quei luoghi". (Rem)