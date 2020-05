Ucraina-Israele: Zelensky ricorda a Netanyahu necessità di completare accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alle autorità israeliane di ratificare l’accordo di libero scambio bilaterale fra Kiev e Tel Aviv. In una telefonata di congratulazioni al premier israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione del nuovo mandato di quest’ultimo alla guida del paese, Zelensky ha ricordato come la controparte debba ancora ratificare l’accordo, siglato il 21 gennaio 2019. “Il capo dello Stato ha sottolineato come nel contesto della pandemia di coronavirus sia fondamentale per entrambi i paesi sostenere gli scambi bilaterali”, riferisce la presidenza ucraina. (Res)