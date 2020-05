Russia: indagine VtsIom, quest'estate i russi intendono trascorrere le vacanze a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini russi quest'anno prevedono di trascorrere le vacanze estive principalmente a casa (61 per cento) o nella residenza di campagna (31 per cento). È quanto emerge da i dati raccolti il 17 e 18 maggio dal centro statistico VtsIom. Il sondaggio rileva inoltre che l'11 per cento del campione desidera trascorrere il tempo libero d'estate in un'altra città, il 6 per cento sulla costa del Caucaso nel Mar Nero ed il 5 per cento in Crimea. "Il numero di coloro che stanno pianificando di trascorrere le ferie in un'altra città o villaggio sta lentamente iniziando a crescere. I russi hanno paura di fare progetti sull'estero finora. Ma il turismo domestico dimostra ancora alcune potenzialità che scopriremo in autunno si realizzeranno o meno", ha dichiarato il direttore delle relazioni istituzionali di del Centro, Kirill Rodin, in una conferenza stampa online organizzata da "Russia Today". Secondo le informazioni raccolte dal Centro, tuttavia, la maggior parte delle persone (70 per cento) non ha cambiato i propri piani per le vacanze. Le ragioni principali che influenzano l'adeguamento dei piani estivi sono da ricercarsi nelle conseguenze economiche della crisi Covid-19, oltre che all'aumento delle paure associate all'epidemia. (Rum)