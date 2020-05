Roma: Guadagno (M5s), a lavoro per video sorveglianza a Villa Pamphili dopo danneggiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede il lavoro dell'amministrazione capitolina per collocare telecamere di video sorveglianza all'interno di Villa Pamphili e in particolare in prossimità dei luoghi in cui si sono verificati danneggiamenti nel periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria. "Si è pensato di dotare l'area di impianti di videosorveglianza, c'è stata la disponibilità del Simu a valutare la situazione e c'è stato un sopralluogo in questo senso", ha spiegato Giancarlo Babusci, direttore di Ville e parchi storici della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, nel corso di una seduta della commissione Cultura di Roma. "Si è costituito un tavolo tecnico con dipartimento Ambiente e Sovrintendenza e si ipotizza uno stanziamento di 2 milioni di euro per la videosorveglianza", ha spiegato Eleonora Guadagno, presidente M5s della commissione Cultura. Il territorio che andrebbe presidiato "è immenso e quindi abbiamo individuato le aree più sensibili, un'area è quella nella zona della villa vecchia, dove già siamo dotati di impianti di video sorveglianza che però possono essere ampliati per coprire anche le fontane limitrofe - ha chiarito Mara Minasi dello staff di Babusci -. Il territorio è vasto - ha aggiunto - e non potremo avere una copertura al 100 per cento, quindi stiamo individuando dei punti cardine. Inoltre la Polizia locale ha proposto di presidiare meglio l'area del laghetto che necessita di più ordine nell'uso da parte di cittadini, ci sono problemi di sicurezza in senso lato e quindi lì sarà rafforzato il presidio degli agenti". Infine per l'arrivo a Villino Corsini è allo studio un percorso in sicurezza lungo il viale già illuminato.(Rer)