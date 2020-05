Austria: Kurz, un miliardo di euro da distribuire agli enti locali per favorire ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stimolare l’economia attraverso investimenti nelle regioni, nelle città e nei piccoli centri: è questo il piano proposto dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sul suo profilo Twitter per il rilancio economico del paese. “Siamo stati in grado di mettere insieme un pacchetto con un volume di un miliardo di euro. Questo pacchetto funziona due volte: consente di modernizzare lo spazio di vita degli austriaci e aiuta a stimolare l'economia al fine di creare e garantire posti di lavoro”, ha aggiunto Kurz. Il programma proposto dal governo sostiene “progetti come il rinnovamento e la nuova costruzione di asili, scuole, impianti sportivi e strutture per anziani. Verranno inoltre effettuati degli investimenti nelle energie rinnovabili e la rete a banda larga sarà ulteriormente ampliata”, ha spiegato il cancelliere. (Geb)