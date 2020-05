Lazio: Ciacciarelli (Lega), su cig ritardi vergognosi da Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vergognosi i ritardi sulla cassa integrazione da parte dell'Inps. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Trovo del tutto fuori luogo ed offensiva la frase pronunciata dal presidente dell'Inps Tridico: 'stiamo riempiendo di soldi gli italiani'. In prima battuta - aggiunge Ciacciarelli - dovrebbe fare un 'mea culpa' per i vergognosi ritardi sulla cassa integrazione e poi chiedere ufficialmente scusa, perché le sue parole offendono tanti lavoratori che a causa del coronavirus non hanno potuto lavorare, e per quasi tre mesi hanno vissuto nell'incertezza a causa del lento processo di erogazione dei soldi e quindi dell' incapacità dimostrata dall'Istituto nazionale previdenza sociale nella gestione dell'emergenza. Prima si inventa gli attacchi hacker quando il sito Inps va in palla, poi questo. Invece di andare in Tv a rilasciare certe dichiarazioni Tridico - conclude Ciacciarelli - dovrebbe impiegare il suo tempo lavorando meglio". (Com)