Venezuela: domani conferenza donatori Ue in solidarietà con rifugiati e migranti venezuelani (2)

- "I paesi vicini del Venezuela hanno mostrato grande generosità nell'ospitare molti venezuelani che sono fuggiti dal loro paese. Il loro sforzo e la loro solidarietà dovrebbero servire da esempio per tutti. Ci impegniamo a sostenerli in questo momento critico", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "La comunità internazionale non può rimanere in disparte. È necessario agire senza ulteriori ritardi", ha aggiunto la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya. L'evento segue la Conferenza di solidarietà tenuta a ottobre 2019 a Bruxelles. L'Ue, la Spagna, l'Unhcr e l'Oim chiedono alla comunità internazionale di intensificare il proprio sostegno ai programmi umanitari e di sviluppo nella regione al fine di sostenere le popolazioni sfollate e rafforzare i servizi pubblici, compresi i sistemi sanitari e di istruzione dei paesi ospitanti. (segue) (Beb)