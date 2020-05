Commercio: Buschini, bene unanimità su deroga a vendite promozionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto unanime della commissione Attività produttive del Consiglio regionale sulla proposta di legge che introduce un altro strumento per dare una spinta ai consumi in questa crisi straordinaria, è un esempio di buona politica e buon senso. Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini in merito all'approvazione nella XI commissione della proposta di legge che modifica il Testo unico del Commercio. La proposta di legge permetterà ai commercianti di non dover rispettare il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data d'inizio dei saldi, fissata quest'anno al primo agosto, e nel contempo consente alla giunta regionale di poter estendere la deroga a tutto il 2020 qualora il Governo decidesse di prorogare la durata dell'emergenza da Covid-19. "Proporrò nella prossima capigruppo - conclude Buschini - di calendarizzare la proposta di legge nei tempi più rapidi possibili". (Com)