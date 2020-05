Infrastrutture: Ripa (Open Fiber), serrata è stata un corso di digitalizzazione per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le abitudini dei cittadini italiani nelle ultime settimane stanno diventando sempre più uniformi rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda l’applicazione di nuove tecnologie: la serrata è stata un corso di digitalizzazione per tutti noi. Così l’amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, durante la tavola rotonda “Città dalla fibra forte” organizzata nel quadro del Business Tech Forum promosso da “Il Sole 24 Ore”. “Credo che questo trend continuerà ad ampliarsi: la fibra ottica è stata scelta da gran parte degli italiani che hanno capito quanto sia importante navigare a velocità maggiore, e soprattutto quanto sia rilevante la contemporaneità”, ha spiegato, sottolineando come tale trend sia dimostrato dall’importante crescita del traffico di dati (in download e upload) dovuto a smart working e didattica a distanza e dai volumi costanti nell’arco della giornata, e non più nelle ore di picco come accade solitamente. Le soluzioni migliori, ha aggiunto, ci sono, e “sono disponibili sempre di più grazie all’accelerazione delle ultime settimane: presto riprenderemo a lavorare per renderle accessibili a tutti”. In conclusione, Ripa ha ribadito la necessità di una drastica semplificazione dei processi normativi e organizzativi. “Digitale significa semplificazione: tutte le istituzioni devono rendersi conto di quanto questa infrastruttura sia essenziale e si mettano al servizio della sua realizzazione in tempi rapidi”, ha concluso. (Com)