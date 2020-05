Fase 2: Cento (Leu), proposta di Boccia su assistenti civici "improponibile e pericolosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da assistenti civici a guardie civiche "il passo, anche linguistico è stato assai veloce: basta questo per affermare che la proposta del ministro Boccia è improponibile e pericolosa cosi come quella di far lavorare in un settore così delicato persone professionalmente impreparate": lo afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu in una nota. “Torniamo alle cose semplici: se mancano vigili urbani nei comuni per effettuare i controlli anti covid si proceda velocemente ad assumerli con procedure semplificate e - conclude l’esponente di Leu - con finanziamenti statali da dare agli enti locali per questo potenziamento degli organici". (Com)