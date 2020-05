Messico: coronavirus, Lopez Obrador stima perdita di un milione posti di lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha quindi ricordato l'importanza dell'imminente entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), atteso il 1 luglio. "Adesso il Messico è uno dei princpiali paesi se non il principale paese per ricevere investimenti e sviluppare imprese, se si pensa che ha un accesso garantito soprattutto al mercato più fiorte e con la maggiore capacità d'acquisto che è quello statunitense", ha aggiunto "Amlo". Il Messico ha iniziato a pagare il peso della crisi sanitaria riportando nel primo trimestre un calo del 2,4 per cento annuo del prodotto interno lordo (Pil). E le proiezioni a fine anno sono - come nel resto del mondo - ben più pesanti. Il presidente ha però esibito diversi altri indicatori che lo autorizzano a valutazioni ottimistiche. (segue) (Mec)