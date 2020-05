Messico: coronavirus, Lopez Obrador stima perdita di un milione posti di lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha parlato del recupero della divisa nazionale, ricordando che il dollaro era arrivato a inizio marzo ad essere scambiato a 25 pesos ed è sceso ora a circa 22,7. In aumento il livello delle rimesse, arrivate a marzo a 4 miliardi di dollari, per un totale di 9 miliardi e 293 milioni di dollari nel primo trimestre. Dati incoraggianti se misurati sul contemporaneo calo dell'economia negli Usa, principale paese di provenienza dei fondi. Lopez Obrador ha anche sottolineato l'aumento del 2,6 per cento del gettito fiscale, in termini reali, registrato nel primo trimestre dell'anno. (Mec)