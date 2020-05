Roma: Bordoni (Lega), bici a bordo dei bus e in spazi disabili proposta insolita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bici a bordo dei bus e negli spazi dei disabili: "Una proposta insolita che andrebbe quantomeno corredata da un potenziamento dei mezzi pubblici in centro e in una visione di lungo periodo". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "I 5 stelle usano la città per strani esperimenti, così, in assenza di una mobilità strategica, accade di scoprire che la coperta è corta. Per favorire l'intermobilità a Roma si vorrebbe destinare lo spazio riservato ai disabili alle bici perché le corse 'sarebbero' vuote. L'assessore Calabrese parla di un piccolo e utile cambiamento ma attenzione a fare proposte che dopo creano più problemi che benefici", aggiunge Bordoni che conclude: "Se in fermata arriva un autobus pieno di bici un disabile in carrozzina come dovrebbe comportarsi? Non è mettendo l'utenza nelle condizioni di prevaricarsi a vicenda che si risolvono i problemi. Non tutti i romani vivono a via Giulia o in via di Ripetta, è desolante sentire parlare solo di monopattini e bici. I disabili, dopo anni passati a combattere tra pedane mancanti e ascensori rotti adesso rischiano di ritrovarsi anche le biciclette sugli autobus". (Com)