Speciale scuola: Casellati, no Dpcm dall'alto, scuole aperte a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata a Tgcom24 sulla fase 2, dice no ai Dpcm calati dall'alto e chiede che le scuole vengano riaperte a settembre. "La centralità del Parlamento è un principio costituzionale che regge la nostra vita - ha detto la presidente -. Si deve dire basta ai Dpcm calati dall'alto, il parlamento è aperto. Il Senato non è in quarantena", ha ribadito. "Il Parlamento non deve solo accompagnare alla ripresa ma deve essere protagonista della ripresa, deve scommettere sul nostro futuro e avere una visione ampia basata sulle priorità", ha detto Alberti Casellati. Infine, parlando di scuola, la presidente ha aggiunto: "Le scuole devono essere aperte, a settembre gli alunni devono tornare in classe. Non posso pensare che un ulteriore ritardo possa gravare ancora una volta sulle spalle delle donne". (Rin)