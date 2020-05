Speciale scuola: Laforgia (Leu), preoccupante che scuola sia ultima a riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' preoccupante che la scuola sia l'ultima a riaprire dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus. Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia. "In queste settimane - spiega in una nota - abbiamo visto riaperturisti di ogni tipo, su ogni segmento dell'economia, dai bar ai parrucchieri. Ma ci sono pochi riaperturisti della scuola. Riaprire le scuole domattina è una sciocchezza. Ma sarebbe grave non parlare affatto dell'ipotesi di qualche riapertura pre-estiva, in forma sperimentale, magari in contesti piu' al riparo dal virus. Così come preoccupa il ritardo sulla questione dei centri estivi. E in ogni caso bisogna aprire una discussione pubblica e in Parlamento su quale scuola immaginiamo alla riapertura, con quali modalità e anche quali contenuti. Che la scuola sia l'ultima a riaprire è preoccupante. Che non sia al centro del dibattito è il segno di un triste decadimento". (Com)