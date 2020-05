Speciale scuola: sì agli oratori estivi a Roma, piccoli gruppi obbligo mascherine e triage accoglienza bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera agli oratori nelle parrocchie di Roma con le dovute precauzioni come mascherine obbligatorie, piccoli gruppi, dispenser per le mani e triage per l'accoglienza dei bambini. L'ufficio catechistico e dal servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Roma, ha infatti presentato le indicazioni per la realizzazione degli oratori estivi in tempo di pandemia. "Gli oratori estivi quest’anno - si legge nel testo - vanno immaginati come una molteplicità di 'piccoli oratori' autonomi e separati tra loro all’interno della proposta della parrocchia. I bambini vanno divisi in gruppi completamente autonomi l’uno dall’altro che non devono mai intercettarsi, ma essere, pur nello stesso ambiente, rigidamente separati tra loro. Il riferimento, il volto dell’oratorio per ogni bambina e bambino, sarà il responsabile di tutti i 'piccoli oratori' (il parroco o il direttore dell’oratorio), l’animatore o al massimo i due animatori del gruppetto, gli altri amici del proprio piccolo oratorio, gli addetti dell’igiene. Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini così è fissato dalle linee guida del governo: uno per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; due per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; tre per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adultoogni 10 adolescenti. Per i bambini con disabilità dovrà essere previsto un rapporto con gli educatori 1 ad 1 e ovviamente con una cura e delicatezza perché il bambino e bambina disabile sia accolto/a nella massima sicurezza e tutela. Ogni gruppo deve avere un responsabile maggiorenne (per esempio un viceparroco, un catechista, un volontario della parrocchia, un educatore, un giovane…); laddove ci siano animatori minorenni il gruppo dovrà scendere di un’unità (sei bambini più un adolescente)". (Rer)