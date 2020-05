© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il merito non si stabilisce con "un concorso a crocette peraltro fatto anche in piena emergenza sanitaria. Chi ha servito la scuola per tanti anni, magari coprendo i buchi di organico, ha bisogno finalmente di una prospettiva stabile". Lo afferma il senatore di LeU Francesco Laforgia. (com)