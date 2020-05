Giustizia: Giro (FI), a Salvini il video Berlusconi del 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver letto l'articolo di Giovanni Bianconi su "Il Corriere della Sera", dove viene rivelato "che un magistrato pur di realizzare con la sua cordata di giudici il proprio disegno di potere arriva a dire che si farebbe uccidere, ho inviato al leader del centrodestra nazionale Matteo Salvini il video dell'intero discorso pronunciato a Roma, in via del Plebiscito, da Silvio Berlusconi il 4 agosto 2013, giorno della sua ingiusta condanna definitiva e preludio della sua altrettanto ingiusta decadenza da senatore della Repubblica per effetto di una legge applicata in modo anticostituzionale e lesivo dei diritti fondamentali della persona". Lo scrive il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Oggi i fatti gravissimi, emersi dall'inchiesta sul Csm e dalle intercettazioni acquisite agli atti, gettano finalmente una luce sul golpe bianco contro Silvio Berlusconi e sulla sua ignobile decadenza da senatore, un episodio peraltro citato nelle stesse intercettazioni dell'inchiesta sul Csm. Oggi come allora - prosegue il comunicato - l'obiettivo è quello di abbattere l'avversario e leader del centrodestra con l'uso politico della giustizia, Berlusconi, Salvini e magari anche Giorgia Meloni. Come dice in una bella intervista l'ex ministro della Giustizia del governo Berlusconi, Roberto Castelli, 'la verità soffre ma non muore'", ha concluso. (Com)