Infrastrutture: Ua accoglie con favore ripresa dei colloqui fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il primo ministro etiope Abiy Ahmed, al termine di un colloquio telefonico con l’omologo sudanese Abdalla Hamdok, ha annunciato la ripresa dei colloqui tripartiti sulla Gerd. “Insieme ai miei ministri degli Affari esteri e delle risorse idriche, ho avuto il piacere di avere una discussione virtuale con mio fratello primo ministro del Sudan (Abdalla) Hamdok, su una soluzione amichevole alle questioni in sospeso sulla Gerd. Abbiamo concordato di continuare i colloqui a livello tecnico attraverso i nostri ministri delle Acque incaricati di discutere le questioni in sospeso e arrivare a soluzioni vantaggiose per tutti. Ho anche ribadito i vantaggi economici della Gerd per tutto ciò che possiamo cogliere attraverso lo spirito di collaborazione”, ha scritto Ahmed su Twitter. La ripresa dei colloqui è stata accolta con favore dall’Egitto, che ha ribadito la costante disponibilità a impegnarsi nei colloqui per il riempimento e il funzionamento della diga. “I tre paesi hanno concordato, nel corso della riunione, di tornare al tavolo dei negoziati per completare la parte restante dell'accordo sul riempimento e sul funzionamento della Gerd, sulla base degli esiti dei negoziati avvenuti negli ultimi mesi", si legge in una nota del ministero degli Esteri del Cairo. (segue) (Res)