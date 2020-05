Infrastrutture: Ua accoglie con favore ripresa dei colloqui fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza era stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a dare un nuovo impulso alla ripresa dei colloqui, che si sono arenati nel gennaio scorso a causa della mancata partecipazione della delegazione etiope alla riunione finale di Washington. In una nota diffusa dal suo ufficio, Guterres ha esortato l'Etiopia, il Sudan e l'Egitto a risolvere in modo pacifico il loro contenzioso sul progetto della diga, sottolineando i progressi compiuti nei colloqui trilaterali e incoraggiando le parti a perseverare negli sforzi per risolvere pacificamente eventuali differenze e per raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso. Secondo il segretario generale, è fondamentale che il dialogo fra le parti interessate “si svolga nel rispetto della Dichiarazione di principi del 2015 sulla Rge, che enfatizza la cooperazione basata su una comune comprensione, mutuo vantaggio, buona fede, oltre che sui principi del diritto internazionale”. Il progetto ha subito di recente un nuovo rallentamento dopo che il primo ministro sudanese, Abdalla Hamdok, si è rifiutato di firmare un accordo parziale con l'Etiopia per il riempimento e il funzionamento della diga. (segue) (Res)