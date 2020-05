Infrastrutture: Ua accoglie con favore ripresa dei colloqui fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dal quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”, il capo del governo di Khartium ha sottolineato la ferma posizione del suo paese sull'importanza di raggiungere un accordo tripartito tra Sudan, Etiopia ed Egitto prima di iniziare a riempire la diga, dopo che Addis Abeba ha confermato nei giorni scorsi l'intenzione di iniziare il riempimento nel prossimo mese di luglio. Nella sua risposta alla lettera del primo ministro etiope Abiy Ahmed, relativa a una proposta di firmare un accordo parziale per il primo riempimento, Hamdok ha ritenuto che un tale passo sia prematuro, data la presenza di aspetti tecnici e giuridici che devono essere inclusi nell'accordo, compresi il meccanismo di coordinamento e lo scambio di dati sull’integrità della diga e sugli impatti ambientali e sociali. La scorsa settimana Egitto e Sudan hanno rifiutato una proposta avanzata dall'Etiopia sul riempimento e il funzionamento della diga. Secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano “al Ahram”, la proposta è stata respinta in una lettera consegnato alla presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a inizio maggio. A marzo è riemerso lo scontro tra l'Egitto e l'Etiopia in merito al riempimento e al funzionamento della diga Gerd, in particolare dopo che nell’ultimo round di colloqui a Washington, nel gennaio scorso, le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo finale. L’incontro era stato peraltro disertato dalla delegazione etiope e solo l'Egitto aveva firmato il documento finale. (segue) (Res)