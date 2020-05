Usa: Carolina del Nord ancora chiusa, Trump minaccia di spostare la Convention repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia di sottrarre alla Carolina del Nord l’organizzazione della prossima Convention nazionale repubblicana, attualmente in programma a Charlotte per la fine di agosto. “Amo il grande Stato della Carolina del Nord, così tanto che ho insistito per programmare la Convention nazionale repubblicano a Charlotte alla fine di agosto. Sfortunatamente, il governatore democratico Roy Cooper è ancora in piena serrata generale e non è in grado di garantire di garantirci che ad agosto potremo consentire a tante migliaia di repubblicani entusiasti di dirigersi verso la nostra bellissima Carolina del Nord”, scrive su Twitter il capo della Casa Bianca. È proprio ai partecipanti, secondo Trump, che il governatore “deve dare immediatamente una risposta”. “Altrimenti, saremo nostro malgrado costretti a trovare un nuovo luogo per la Convention nazionale repubblicana, con tutto ciò che questo comporta in termini di lavori e di sviluppo economico. È qualcosa che non voglio fare”, ha concluso il presidente statunitense. (Nys)