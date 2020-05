Repubblica Ceca: ministro Interno, l'atteggiamento di Praga verso Israele non è cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Repubblica Ceca nei confronti di Israele resta invariata e Praga ha recentemente sostenuto più volte la causa israeliana negli incontri internazionali. Lo ha scritto chiaramente il vicepremier e ministro dell'Interno ceco Jan Hamacek in un messaggio via Twitter, dopo un colloquio avuto con il ministro degli Esteri, Tomas Petricek. In un articolo apparso il 23 maggio sul quotidiano "Pravo", Petricek e due suoi predecessori, Karel Schwarzenberg e l'attuale ministro della Cultura Lubomir Zaoralek, si sono opposti al piano di annessione israeliana di alcuni territori della Cisgiordania, a loro dire contrario al diritto internazionale. L'articolo è già valso ai tre le critiche del presidente Milos Zeman e quelle del primo ministro Andrej Babis. (Vap)