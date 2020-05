Fase 2: Confcommercio Roma incontra assessore Cafarotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alle Attività produttive del Comune di Roma, Carlo Cafarotti ha incontrato oggi il commissario Pier Andrea Chevallard e i presidenti delle federazioni di Confcommercio Roma. Durante il meeting, tenutosi in videoconferenza, sono state affrontate leprincipali problematiche del settore nella Fase 2, dalla Ztl del Centro ai problemi legati ai pubblici esercizi che praticano somministrazione per arrivare all’allungamento dei tempi per avere risposte da parte dell’Amministrazione dovuto al gran numero di dipendenti che sta lavorando in smart working. L’assessore Cafarotti ha recepito le istanze provenienti da Confcommercio Roma su cui si confronterà con i propri uffici per dare risposte nel prossimo incontro fissato. (Com)