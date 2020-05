Coronavirus: Bernini (Fi), no alle guardie rosse della fase due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno Stato degno di questo nome non può pensare di affidare a volontari improvvisati il rispetto delle regole della fase due, e la precisazione del ministero è una toppa peggiore del buco. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti, e ci mancherebbe altro, ma saranno chiamati a segnalare a vigili e forze dell'ordine i cittadini che a loro insindacabile parere hanno violato le norme. Ci mancano solo le guardie rosse del ministro Boccia per completare la deriva autoritaria di questo governo. Ricordo che la sinistra è stata ideologicamente contraria all’impiego nelle grandi città delle pattuglie miste volute dal governo Berlusconi perché prevedevano l’impiego dell’Esercito. Per loro i percettori del reddito di cittadinanza sono più affidabili dei militari. Siamo oltre il ridicolo", aggiunge.(Rin)