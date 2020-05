Iran-Italia: Orsini (FI), rivedere rapporto con Teheran dopo attacchi a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Andrea Orsini, ha sottolineato in una nota la necessità di rivedere i rapporti tra Iran e Italia a seguito delle recenti dichiarazioni contro Israele pronunciate dalla guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei. Secondo quanto si legge nella nota, Orsini ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Nei giorni scorsi l’ayatollah Ali Khamenei, in occasione della cosiddetta Giornata per Gerusalemme, e in vista delle chiusura del mese sacro del Ramadan, ha pronunciato per l'ennesima volta parole di gravissima minaccia nei confronti dell'esistenza stessa dello Stato di Israele, usando espressioni come 'soluzione finale' e 'virus sionista', che evocano in modo estremamente inquietante il linguaggio e l'apparato concettuale della Germania nazista all'origine della Shoah”, ha dichiarato Orsini. “La guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, ha anche ribadito l'appoggio alla fornitura di armi a movimenti terroristici come Hamas e la Jihad Islamica, che strumentalizzano la popolazione palestinese ed hanno come obbiettivo l'assassinio di cittadini israeliani e la distruzione stessa dello Stato di Israele", ha aggiunto il deputato di Forza Italia. (segue) (Res)