Iran-Italia: Orsini (FI), rivedere rapporto con Teheran dopo attacchi a Israele (2)

- "L'ayatollah Khamenei ha fatto, inoltre, preciso riferimento alla necessità di armare la Cisgiordania, come viene armata Gaza, e quindi di trasformare la Valle del Giordano e gli altri territori contesi in avamposti strategici per l'aggressione alla città Israeliane e la destabilizzazione dell'intera regione, con grave pericolo non solo per Israele ma anche per gli altri Stati confinanti a partire dalla Giordania. Il governo italiano dovrebbe subito chiarire quali iniziative intenda assumere per rivedere i rapporti con l'Iran e proporre ai partner europei il di un severo regime sanzionatorio nei confronti di Teheran. Israele, infatti, non è soltanto un paese amico ed alleato dell'Italia ma è anche l'unico presidio di libertà, di democrazia, di pluralismo religioso e politico nel vicino Oriente, senza contare che l'odio antisemita va radicalmente contrastato in ogni sua manifestazione", ha concluso Orsini. (Res)