Cultura: Guadagno (M5s), sopralluoghi con drone per messa in sicurezza Casale della Cervelletta

- E' in arrivo il progetto definitivo - esecutivo di messa in sicurezza del Casale della Cervelletta. Lo annuncia in una nota stampa Eleonora Guadagno (M5s), presidente della commissione Cultura di Roma Capitale. "Sono stati effettuati dai tecnici e dalle istituzioni competenti i sopralluoghi, di cui l'ultimo attraverso l'utilizzo di un drone. Grazie anche alle immagini dall'alto sarà possibile apportare gli ultimi aggiornamenti al progetto, per poi procedere all'esecuzione dei lavori, visto che sono state già acquisite le prescrizioni della sovrintendenza capitolina e la soprintendenza di Stato. La soluzione del drone è stata adottata per ragioni di sicurezza, che rendono impossibile attraversare la porzione di territorio per il rischio di crollo della Torre lesionata, un manufatto del 1.200 d.C.", si legge nella nota. "Il dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale ha provveduto a completare la recinzione perimetrale di sicurezza ad altezza uomo, realizzata in pali di castagno e rete metallica, e a ripararla nei punti in cui aveva subito atti vandalici". (segue) (Com)