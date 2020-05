Coronavirus: al via chiamate della Croce Rossa su indagine sierologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita l’indagine sierologica sul nuovo Coronavirus, avviata in collaborazione con il ministero della Salute, Istat e Croce Rossa Italiana, per mappare la diffusione del coronavirus, e che coinvolgerà un campione di circa 150mila persone su tutto il territorio nazionale. L’adesione è volontaria e i test sono effettuati gratuitamente. "Se fai parte del campione, riceverai una telefonata dal Centro della Croce Rossa Italiana", avvisa il ministero della Salute con un post su Facebook. Le persone selezionate saranno infatti contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. (Rin)