Angola: Afrobarometro, un terzo dei cittadini privato di beni essenziali nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un terzo dei cittadini angolani sono stati privati ​​di cibo, acqua potabile e assistenza medica lo scorso anno: è l'allarme lanciato in uno studio di Afrobarometro, citato dall'agenzia di stampa "Lusa". Nel rapporto, gli autori sottolineano l'emergere di "profonde vulnerabilità socio-economiche, che hanno reso estremamente doloroso rispettare le misure restrittive dello stato di emergenza, nell'ambito delle misure per combattere Covid-19”. Secondo i dati raccolti, nei 12 mesi precedenti la pubblicazione dello studio in Angola oltre un terzo di una popolazione totale di 30 milioni ha sofferto di situazioni di estrema povertà, trovandosi "spesso" o "sempre" privata di beni essenziali, incluso lo stipendio o altre forme di reddito. Il documento sottolinea che l'Angola sta vivendo un lungo periodo di emergenza, con un isolamento sociale che prosegue dalla fine di marzo, e che anche se sembra esserci un ampio accordo tra politici e cittadini sulla necessità di attuare queste misure mancano strategie che consentano di mitigare l'impatto sulle famiglie più svantaggiate. (segue) (Com)