Angola: Afrobarometro, un terzo dei cittadini privato di beni essenziali nel 2019 (2)

- Secondo i ricercatori, il 35 per cento degli angolani ha vissuto una situazione di" estrema povertà, il 34 per cento una "povertà moderata" e solo il 7 per cento ha riferito di non aver avuto esperienze di scarsità o privazione di beni essenziali. Le situazioni di "estrema povertà" sono state segnalate più frequentemente nelle zone rurali (46 per cento dei casi, contro il 30 per cento nelle aree urbane), orientali (51 per cento) e meridionali (41 per cento). Nel periodo di riferimento, l'indagine indica inoltre che oltre un terzo degli angolani (36 per cento) è stato "spesso" o "sempre" senza stipendio o altre entrate durante l'anno precedente l'indagine, mentre circa il 32 per cento ha vissuto questa situazione "una o due volte o "più volte". Questo primo sondaggio di opinione pubblica di Afrobarómetro in Angola è stato condotto tra il 27 novembre e il 27 dicembre 2019, su una base di 2.400 adulti angolani, con un margine di errore di circa due punti percentuali e un livello di confidenza del 95 per cento. (Com)