Trasporto aereo: Consiglio Ue adotta modifica temporanea a norme su servizi (2)

- Inoltre, le nuove norme temporanee sui servizi di assistenza a terra aiuteranno gli aeroporti a continuare a operare in caso di fallimento di una società di assistenza a terra, introducendo una procedura diretta per la selezione dei fornitori di servizi. Aiuteranno anche gli aeroporti a evitare gare complesse consentendo l'estensione dei contratti fino al 2022. Il termine di recepimento per le direttive sulla sicurezza ferroviaria e sull'interoperabilità del quarto pacchetto ferroviario sarà prorogato dalla data attuale del 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. La votazione del Consiglio sul regolamento sul trasporto aereo e sulla direttiva ferroviaria è avvenuta mediante una procedura scritta, che si è conclusa oggi, mentre il Parlamento europeo ha votato il 15 maggio 2020. La data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Ue è prevista per il 27 maggio e gli atti legislativi entreranno in vigore il giorno successivo. Le altre due proposte del pacchetto di emergenza sui trasporti, sulla validità delle licenze e sui servizi portuali, sono state adottate dal Consiglio il 20 maggio 2020. (Beb)