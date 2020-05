Rifiuti: Ama vuole tornare ai cassonetti, scontro Zaghis-M5s su porta a porta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta è scontro tra i consiglieri capitolini del M5s e l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis. Quest'ultimo, nel corso della commissione Ambiente che si è svolta questa mattina ha avanzato nuovamente la possibilità di ripristinare in alcune zone della città la raccolta stradale dei rifiuti, e cioè quella svolta con i cassonetti, rispetto a quella porta a porta, da sempre battaglia dei pentastellati sulla questione rifiuti. Una posizione, in realtà, che Zaghis sostiene da tempo, ma che vede contraria la maggioranza M5s e anche la delegata ai Rifiuti del sindaco Virginia Raggi, Valeria Allegro, anche lei presente questa mattina alla seduta in videoconferenza della commissione dove è stata protagonista di un ripetuto battibecco proprio con Zaghis. "Ci sono zone di Roma su cui Ama ha ricevuto nel corso dell'ultimo anno dei verbali della Asl, secondo cui quelle parti della città mal si prestano alla raccolta porta a porta per le loro peculiarità urbanistiche. Sarà quindi necessario rivedere il porta a porta lì dove costringe i nostri operatori a sforzi eccessivi", ha detto l'amministratore unico di Ama prima di elencare i quartieri interessati: "Interverremo nelle zone di Forte Tiburtino, Tiburtino Terzo, Colli Aniene, Tor Pagnotta e Decima nei prossimi mesi con le nuove forniture di cassonetti". (segue) (Rer)