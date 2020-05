Rifiuti: Ama vuole tornare ai cassonetti, scontro Zaghis-M5s su porta a porta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo è arrivata la replica della delegata ai Rifiuti Valeria Allegro: "Non condivido alcuna riduzione del porta a porta. Capisco la situazione attuale ma l'azienda deve uniformarsi all'indirizzo politico che verrà dato dall'Assemblea capitolina e dai Municipi ed è lo stesso indirizzo voluta dalla sindaca Virginia Raggi. La forte riduzione a Colli Aniene, Torrino e Decima – ha aggiunto – non ha senso: in questi ultimi due quartieri il porta a porta è al 68 per cento, contro il 25 di raccolta stradale". Stessa linea ribadita dai due consiglieri pentastellati Alessandra Agnello e Roberto Di Palma: "È pazzesco tornare indietro di sette anni sul porta a porta. Zaghis, torni sui suoi passi". Ma l'amministratore unico di Ama non ha ritrattato. "Da oltre un anno – ha detto – Ama e oggetto di verbali di contravvenzione e prescrizione della Asl Roma 2, aventi puntuali indicazioni di alcune problematiche importanti che riguardano alcuni quartieri di Roma dove il porta a porta viene svolto in condizioni che non garantiscono salute e sicurezza degli operatori. Estendere il porta a porta in tutta Roma (come prevede la delibera dell'Assemblea capitolina sui materiali post consumo ndr) non lo si può fare a saldi invariati.", ha poi chiosato Zaghis, lasciando intendere la necessità di aumentare la Tari per mantenere ed estendere il porta a porta in città. (Rer)