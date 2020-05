© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, afferma che "serve un cambio di paradigma, per questo faremo il Family act". E su Twitter quindi annuncia che sono "in arrivo proposte per i piccolissimi fra 0 e 3 anni. Entro fine anno ci sarà il Piano infanzia. E l'assegno per figlio sarà uno dei prossimi passi". (Rin)