Speciale difesa: 2 giugno, Tofalo, Frecce tricolori alfieri unità nazionale e ripresa

- Le Frecce tricolori dell'Aeronautica militare saranno "gli alfieri dei valori di unità nazionale, solidarietà e di ripresa in questo 2 giugno che quest'anno non celebreremo con la Parata ai Fori Imperiali". Lo scrive, in una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Domani, da Rivolto, partirà il giro d'Italia della Pattuglia acrobatica nazionale - aggiunge -. Alzando gli occhi al cielo potremo ammirare i colori del nostro Tricolore. Le Frecce, infatti, nei prossimi giorni sorvoleranno le Regioni italiane, stringendo in un abbraccio tutti gli italiani", l"Proprio nei valori della Repubblica si rispecchiano tutte le donne e gli uomini delle nostre Forze armate che ogni giorno, con straordinario impegno e sacrificio, lavorano per la difesa e la sicurezza nazionale". (Com)