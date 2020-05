Speciale difesa: Israele, processo Netanyahu, conclusa la prima udienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa presso il tribunale di Gerusalemme l'udienza di apertura del processo per presunta corruzione a carico del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Alla fine della sessione, il vice procuratore Liat Ben Ari ha affermato che nelle successive sessioni preliminari del procedimento gli imputati avranno facoltà di non presentarsi. Il tribunale notificherà alle parti la data della prossima udienza, secondo quanto ha annunciato il giudice Rivka Friedman-Feldman. Nel corso dell’audizione, l'avvocato di Netanyahu, Micha Fetman, ha chiesto ai giudici ulteriore tempo, circa due o tre mesi, per esaminare il caso. Ben Ari ha rifiutato la richiesta, spiegando che la difesa ha ricevuto il materiale oltre un anno fa. (segue) (Res)