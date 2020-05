Speciale difesa: Colombia, ex presidente Santos, insensato cambiare accordi con le Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe “insensato” per il governo della Colombia modificare unilateralmente gli accordi di pace sottoscritti con gli insorti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Lo ha dichiarato l’ex presidente Juan Manuel Santos in un’intervista al quotidiano “El Tiempo”. Santos, a capo dello Stato tra il 2010 e il 2018, ha risposto così a una domanda sull’ipotesi di modifica dell’intesa che, sotto la sua presidenza, ha consentito lo smantellamento e il disarmo della formazione guerrigliera. “Riaprire quel dossier è sciocco ed è completamente fuori contesto rispetto al periodo in cui viviamo. Modificarlo unilateralmente sarebbe una perfidia. Spero che il governo non commetta l’errore di provare nuovamente ad agire senza il consenso dell’altra parte, perché tutto questo potrebbe avere un costo molto elevato per il paese e per la sua governabilità, come è già accaduto in passato”, ha osservato l’ex presidente. Santos ha risposto così indirettamente al ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo, che lunedì scorso ha annunciato durante un dibattito al Senato la riforma degli accordi di pace. (Res)