Roma: Ama, 1,25 milioni di costi in più per emergenza Coronavirus

- Un milione e 250 mila euro: sono questi i costi maggiori a cui è andata incontro Ama per affrontare l'emergenza coronavirus. A fornire il dato, questa mattina, nel corso di una commissione capitolina Ambiente, è stato l'amministratore unico della municipalizzata Stefano Zaghis. In particolare, secondo quanto riferito dall'amministratore unico, 400 mila sono serviti per la fornitura di mascherine chirurgiche ed Ffp2, 300 mila per l'acquisto dei materiali necessari per le santificazioni e circa 160 mila euro per la raccolta speciale dei rifiuti dei malati in isolamento domiciliare. A questi costi, ha spiegato Zaghis, si aggiungono poi quelli per le sanificazioni di depositi e mezzi, per l'implementazione del lavoro agile e per la comunicazione e pubblicità delle regole di distanziamento previste dai diversi decreti del presidente del consiglio. (Rer)