© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, informa di aver "appena concluso la riunione dei ministri Affari Ue" del Partito socialista europeo (Pse) dalla quale è emersa una "discussione franca". Su Twitter Amendola poi spiega: "Ho ribadito che i socialisti europei devono essere ambiziosi e non frugali. In gioco ci sono la tenuta del mercato unico e le prospettive del continente". (Rin)