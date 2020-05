Scuola: Gelmini (FI), serve riforma esame maturità, passare da nozioni a competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ritiene che l'esame di maturità deve essere riformato: lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Quest'anno l'esame di Stato sarà una pura formalità. Un colloquio di un'ora, in presenza, per studenti rimasti a casa dal mese di marzo e senza la possibilità di consolidare il proprio percorso di studi", si legge in una nota. "Forza Italia è convinta che bisogna arrivare a sostituire l'esame di Stato come certificazione delle nozioni scolastiche con un portfolio personalizzato di quanto acquisito nei cinque anni della scuola superiore. Significa - prosegue Gelmini - far sì che ogni studente abbia la possibilità di scegliere percorsi personalizzati di formazione dentro e fuori gli istituti, per acquisire non solo conoscenze ma soprattutto abilità e competenze richieste dalle Università e dal mondo del lavoro. Via il valore legale del titolo di studio, facciamo valere ciò che si sa fare e non ciò che viene scritto su un diploma cartaceo in modo uniforme", conclude.(Com)