I fatti del giorno - America latina

- Coronavirus: quasi 40mila morti in America latina - Sono 39.987 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. In Brasile, primo paese a registrare un caso di nella regione, il bilancio delle vittime tocca quota 22.666 con oltre 363mila casi di contagio accertati. Secondo paese per numero di morti, 7.394, è il Messico. L’incedere dell’emergenza, che coinvolge oramai tutti i paesi della regione, ha spinto quasi tutti i governi a prolungare anche a maggio le misure di restrizione su spostamenti interni e attività economiche. (segue) (Res)