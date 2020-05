© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro ringrazia "di tutto cuore" l'Iran per arrivo prima petroliera - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ringraziato "di tutto cuore" il governo dell'Iran per l'arrivo della prima delle cinque imbarcazioni con combustibile e materiali per la raffinazione. "A tutto l'Iran, grazie dal cuore per la sua solidarietà, per il suo appoggio, per il suo coraggio e per la sua decisione", ha detto Maduro nel corso di un intervento televisivo dal palazzo presidenziale. La "Fortune" è arrivata sabato "il giorno in cui finiva il Ramadan, il mese sacro dei nostri fratelli, i popoli musulmani", ha sottolineato Maduro evidenziando il "carattere pacifista" e "anti imperialista" di Iran e Venezuela. L'imbarcazione è entrata nelle acque territoriali venezuelane scortata da mezzi navali locali e senza alcun intervento da parte della Marina degli Stati Uniti. L'intera operazione ha riacceso la tensione tra gli Stati Uniti e il paese di Nicolas Maduro, sullo sfondo del più ampio braccio di ferro tra Washginton e la Cina. (segue) (Res)