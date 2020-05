I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: coronavirus, restrizioni alle frontiere per gli arrivi dal Brasile - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto che proibisce l'ingresso nel paese di persone che siano state in Brasile negli ultimi 14 giorni. La misura, di cui si parlava da tempo, viene presa per proteggere il paese a seguito dell'impennata nella diffusione del nuovo coronavirus nel paese amazzonico. "Il potenziale di trasmissione non rilevata del virus da parte di individui infetti che cercano di entrare negli Usa dal Brasile, minaccia il nostro sistema di trasporto, delle nostre infrastrutture e la nostra sicurezza nazionale", ha scritto Trump in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Lo stop non riguarderà i cittadini statunitensi, gli stranieri residenti e i loro figli se minori di 21 anni. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso in America latina, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 363.211 casi confermati e almeno 22.666 pazienti morti. Numeri, sottolinea Trump, che fanno del Brasile il terzo paese al mondo per casi confermati di contagio.