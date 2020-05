I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: "Rt" in spagnolo avvia trasmissioni 24 ore su 24 a Cuba - L'emittente in lingua spagnola del network "Rt" inizierà le trasmissioni 24 ore su 24 a Cuba. Lo ha annunciato sul proprio sito web il network russo. "Il 21 maggio Radiocuba, in collaborazione con 'Tv Cubana', ha iniziato una trasmissione di prova di due nuovi canali televisivi digitali ad alta risoluzione: HD3 e HD4. Dalle mezzanotte locale di lunedì 25 maggio, HD4 inizierà a trasmettere il segnale di 'Rt' in spagnolo tutto il giorno", si legge sul sito del network russo. Alla frequenza HD3, il canale "Tele Rebelde" verrà trasmesso secondo il normale programma di trasmissione. Nel 2018, il ministero delle Comunicazioni della Russia e l'Istituto cubano di radio e televisione hanno firmato un accordo nel campo delle comunicazioni di massa. Uno dei punti è la diffusione delle trasmissioni di "Rt" nell'isola. Secondo uno studio Ipsos, "Rt" è uno dei primi cinque emittenti internazionali più popolari in dieci paesi dell'America Latina. (Res)