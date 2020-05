I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostia: l’agguato al cognato di Spada commissionato dal clan Senese di Cinecittà - Sarebbe in corso ad Ostia una lotta a colpi di arma da fuoco tra il clan Spada e il clan Senese per l’espansione criminale sul territorio. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dai carabinieri di Ostia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che questa mattina ha portato all’arresto di tre persone per l’agguato durante il quale, il 20 aprile scorso, è stato gambizzato, in via Antonio Forni, Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada, elemento apicale dell’omonimo clan, attualmente recluso in regime di 41 bis presso il carcere di Tolmezzo. Il mandante di quell’agguato è stato, secondo gli investigatori, un pregiudicato 46enne, cognato di Angelo Senese, fratello del boss detenuto Michele Senese detto “O’ Pazzo”. I Senese sono considerati un gruppo criminale emergente sul territorio lidense, derivante dalla camorra napoletana e da tempo insediato a Cinecittà nel quadrante Est della Capitale. Non è la prima volta che questa porzione di territorio è teatro di violenti scontri tra fazioni opposte; infatti nell’ottobre del 2015, proprio nei pressi dello stesso supermercato, si è consumato un altro regolamento di conti che ha visto soccombere Massimo Cardoni, noto malvivente appartenente alla famiglia dei “Baficchio”, colpito alle gambe da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da appartenenti alla famiglia degli Spada, successivamente condannati per questo episodio nell’ormai noto processo “Sub urbe” che ha dato il via alle numerose e successive indagini condotte in questi ultimi anni sempre dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e che hanno consentito di portare alla condanna anche per il reato di cui all’articolo 416 bis (associazione per delinquere di tipo mafioso) nei confronti della famiglia Spada (indagini “Critical”, “Maverick”, “Eclissi” e l’indagine sulla testata che Roberto Spada ha dato al giornalista Rai Daniele Piervincenzi nel novembre 2017). (segue) (Rer)