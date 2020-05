I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: ok in commissione Mobilità a riconoscimento debito fuori bilancio da 1,7 milioni ad Atac - La commissione Mobilità di Roma, presieduta dal presidente M5s Enrico Stefàno, ha espresso parere favorevole alla delibera per il riconoscimento di un altro debito fuori bilancio per Atac: si tratta di una somma che risale al 2013 per oltre 1,7 milioni di euro e dovuta per le attività di controllo svolte in quella annualità agli accessi della metropolitana. La delibera ora dovrà passare al vaglio del consiglio comunale. (segue) (Rer)